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Царьград

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Россия подтверждает нейтралитет Панамского канала: Рябков о международных обязательствах

Россия подтверждает нейтралитет Панамского канала: Рябков о международных обязательствах

Россия подтвердила свою приверженность сохранению нейтралитета Панамского канала. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул важность безопасности и открытости водного пути, напомнив о международном протоколе, поддержанном 40 странами.

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