В Китае выросли цены на видеокарты GeForce RTX 50-й серии

В Китае зафиксирован рост цен на видеокарты серии GeForce RTX 50. Согласно данным китайских источников, стоимость некоторых моделей GeForce RTX 5060 от Gigabyte увеличилась приблизительно на 16% всего за несколько дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии