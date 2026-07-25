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Регионы России

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В Китае выросли цены на видеокарты GeForce RTX 50-й серии

В Китае выросли цены на видеокарты GeForce RTX 50-й серии

В Китае зафиксирован рост цен на видеокарты серии GeForce RTX 50. Согласно данным китайских источников, стоимость некоторых моделей GeForce RTX 5060 от Gigabyte увеличилась приблизительно на 16% всего за несколько дней.

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