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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер олимпийский чемпион и легенда советского баскетбола Иван Едешко

Ушел из жизни Иван Едешко , легендарный советский баскетболист и тренер. Ему было 82 года. Едешко был автором знаменитого «золотого» паса в финале Олимпиады-1972, который принес сборной СССР победу над США.

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