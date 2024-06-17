Ирак и Иордания вышли из списка стран, подписавших совместное решение после «мирной конференции» по Украине

В минувшие выходные в курортном городе Бюргеншток, расположенном в Швейцарии, прошла двухдневная «мирная конференция» по Украине, собравшая представителей из 91 страны и восьми международных организаций, включая ЕС, Совет Европы и ООН.
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