Трамп вновь потребовал, чтобы страны БРИКС отказались от попыток создать свою валюту

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал, чтобы страны БРИКС отказались от попыток создать свою валюту или поддержали какую-либо другую в качестве замены американского доллара в международной торговле.
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