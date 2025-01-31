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Трамп вновь потребовал, чтобы страны БРИКС отказались от попыток создать свою валюту

Трамп вновь потребовал, чтобы страны БРИКС отказались от попыток создать свою валюту

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал, чтобы страны БРИКС отказались от попыток создать свою валюту или поддержали какую-либо другую в качестве замены американского доллара в международной торговле.

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Сергей Иванов
Пусть требует от молодой жены, которая ему уже давно не дает и имеет любовника
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