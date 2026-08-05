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Цены на нефть снижаются 5 августа в ожидании прогресса переговоров США и Ирана

Цены на нефть снижаются 5 августа в ожидании прогресса переговоров США и Ирана

В начале торгов 5 августа цены на нефть продолжили снижение на фоне ожиданий прогресса в переговорах по урегулированию конфликта между Ираном и США, а также возможного восстановления судоходства через Ормузский пролив.

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