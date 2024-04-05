Немецкие полицейские сняли видео про то, как Украина оставила их без униформы

Полицейские из Баварии сняли юмористическое видео, на котором выполняют рабочие обязанности без штанов, потому что из-за конфликта на Украине и пандемии коронавируса в Германии возник дефицит полицейской формы.
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