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Немецкие полицейские сняли видео про то, как Украина оставила их без униформы

Немецкие полицейские сняли видео про то, как Украина оставила их без униформы

Полицейские из Баварии сняли юмористическое видео, на котором выполняют рабочие обязанности без штанов, потому что из-за конфликта на Украине и пандемии коронавируса в Германии возник дефицит полицейской формы.

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