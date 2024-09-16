Вредительство, лишившее русских военных связи: Офицер заявил о "круговой поруке"

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Sergey Ivanov

И снова все по- русски! То есть, через задницу. С коррупцией начали бороться только тогда, когда уже совсем припекло. Когда большой кремлевский начальник осознал, что на кону само существование России, а заодно и существование его у власти. А до этого мы 20 лет спокойно лежали на печке, наблюдая, как капают в карманы нефтегазовые деньги. У нас было 20 лет спокойной жизни, чтобы победить коррупцию, чтобы провести реформы, организовать по- настоящему эффективную экономику. Чтобы избавиться от унизительной зависимости от Запада. Мы все проспали. Пролежали на печи свое будущее. Зато начали бороться с коррупцией сейчас, во время войны- и этим совершаем еще одну глупость: Эта «борьба» дезорганизует власть и армию. Нет, я не призываю свернуть эту работу. Более того, понятно, что при таком уровне коррупции военная победа попросту невозможна. Но тогда, может быть, не стоило начинать? Может, стоило сначала оздоровить экономику, систему власти, армию- и только потом учить других, как надо жить?