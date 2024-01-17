Тувыкинский подряд

Лодочную станцию "Турист" в Нижнем Новгороде собираются сносить. Как удалось выяснить корреспонденту The Moscow Post в Нижегородской области, это делается в интересах партнера по бизнесу режиссёра Никиты Михалкова Константина Тувыкина.
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