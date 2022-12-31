Военный эксперт Кнутов: ВС России применили новую тактику ракетных ударов по Украине

Вооруженные силы России применяют новую тактику при нанесении ударов по объектам на Украине. Об этом в интервью газете “МК” рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Популярные статьи
- “Слепо выполнял указания вышестоящего начальства”: ТГ “Рыбарь” о вине полковника Еникеева в гибели мобилизованных в Макеевке
- “Разгромили свои храмы, уничтожили священников”: генерал Гурулев о ненужности “перемирия на Рождество” России с Украиной
- ВС России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком
Свежие комментарии