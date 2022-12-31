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Военный эксперт Кнутов: ВС России применили новую тактику ракетных ударов по Украине

Военный эксперт Кнутов: ВС России применили новую тактику ракетных ударов по Украине

Вооруженные силы России применяют новую тактику при нанесении ударов по объектам на Украине. Об этом в интервью газете “МК” рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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