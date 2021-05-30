Глава МИД Белоруссии рассказал о посадке самолёта с Протасевичем в Минске

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил, что экипаж принял решение приземлиться в Минске самостоятельно, до того, как белорусские ВВС подняли в воздух истребитель МиГ-29.