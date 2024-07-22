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Царьград

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В Новосибирске подвели итоги опроса об ограждениях вдоль дорог

В Новосибирске подвели итоги опроса об ограждениях вдоль дорог

Большинство участников опроса заявили, что невзрачные заборы городу не нужны.На портале Госуслуг завершился опрос новосибирцев о судьбе металлических заборов вдоль городских дорог.

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