⛪️ В храм Архистратига Михаила в Крыму передали мощи святого великомученика Георгия Победоносца Мощи передают в преддверии Дня святого Георгия Победоносца.
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⛪️ В храм Архистратига Михаила в Крыму передали мощи святого великомученика Георгия Победоносца Мощи передают в преддверии Дня святого Георгия Победоносца.