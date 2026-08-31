Watch: Kelly Clarkson performs 'Kpop Demon Hunters' hit 'Golden' for Kellyoke

Kelly Clarkson covered "Golden," a hit song from "Kpop Demon Hunters," for a final Kellyoke during the "Kelly Clarkson Show" series finale.
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