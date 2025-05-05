«Он возвращается»: на Западе раскрыли, что случилось с Трампом

Из-за трудностей с урегулированием конфликта на Украине президент США Дональд Трамп возвращается к политике своего предшественника Джо Байдена, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "Duran".
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