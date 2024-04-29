Пикетто-Фратин: G7 обсудит на саммите возможность отказа от российского СПГ

Страны «Большой семерки» рассмотрят вопрос об отказе от российского сжиженного природного газа. Об этом, как сообщило агентство Askanews, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин.
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