Танкисты 68 АК группировки войск «Восток» огнем прямой наводкой уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

В число основных задач танкистов на линии боевого соприкосновения входит оказание огневой поддержки штурмовым группам, где они ведут огонь прямой наводкой по выявленным целям на позициях ВСУ.
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