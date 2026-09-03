Армия России нанесла удары по предприятиям и складам врага в Хмельницком (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшей ночью Армия России дважды нанесла удары по предприятиям и складам врага в Хмельницком. По словам главы облвоенадминистрации Тюрина, в Хмельницком районе обломки сбитого БПЛА упали на территорию одного из предприятий.
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