Природное или рукотворное? Йонагуни, Япония, глубина 38 метров. #тайныпрошлогоПодробнее: https://wp.me/pcxQNW-q1 .
Йонагуни
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Природное или рукотворное? Йонагуни, Япония, глубина 38 метров. #тайныпрошлогоПодробнее: https://wp.me/pcxQNW-q1 .
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