Компания КНАУФ: «Каркасные конструкции приходят на помощь строителям»

Российские застройщики проявляют повышенный интерес к каркасным конструкциям. Об этом участникам сессии «Строительство и новые технологии» рассказал руководитель отдела продукт-менеджмента КНАУФ Дмитрий Цюрупа.
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