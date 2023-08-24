Президент Франции Эммануэль Макрон готов провести переговоры с Владимиром Путиным, «когда это будет полезно».
Le Point: Макрон назвал условия для переговоров с Путиным
Комментарии
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Борис Цыперсон
Когда он захочет говорить с нами, получит условия, на которых с ним будут разговаривать.
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10 час.
Н
Николай
Основное условие: НИКАКИХ УСЛОВИЙ!!!
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7 час.
Леонтий Букштейн
Как трогательно - и нагло- звучит: "если будет полезно". Один вопрос - кому полезно? Манюэльчику? А нам зачем нужна его польза? Пусть идет к Брижжит, она его поучит вести себя с великой страной, не раз дававшей французам по сусалам.
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2 мин.
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