Le Point: Макрон назвал условия для переговоров с Путиным

Когда он захочет говорить с нами, получит условия, на которых с ним будут разговаривать.

Леонтий Букштейн

Как трогательно - и нагло- звучит: "если будет полезно". Один вопрос - кому полезно? Манюэльчику? А нам зачем нужна его польза? Пусть идет к Брижжит, она его поучит вести себя с великой страной, не раз дававшей французам по сусалам.