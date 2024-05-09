Что необходимо знать о социальных пособиях семьям, воспитывающих ребенка-инвалида.

Управление социальной защиты администрации Первомайского района г. Бобруйска напоминает семьям, воспитывающим детей-инвалидов, о своевременной реализации права на выплату государственных пособий, гарантированных государством таким категориям семей.
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