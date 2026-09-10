Нефть Brent подорожала до $102 впервые с мая

Нефть марки Brent впервые с 22 мая преодолела отметку в $102 за баррель. В ходе торгов котировки достигали $102,17, закрепив многомесячный максимум.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым