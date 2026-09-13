43 водителя Tesla засняли спящими за рулём с включенным автопилотом: теперь NHTSA должна выяснить, достаточно ли Tesla защищает водителей от такого поведения

Расследование NBC выявило 43 видео и 13 случаев штрафов за опасное использование системы Конгрессмен США Раджа Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi) потребовал от Министерства транспорта и Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA) проверить, достаточно ли Tesla препятствует опасному использованию системы Full Self-Driving (FSD).
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