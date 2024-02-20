Мигранты саботируют оборонные предприятия: таджик, делал шпионские видео на стратегическом объекте - разоблачаем вранье

Думаю что это ложь, кто-то разжигает огонь, народ не доволен миграционной политикой, но чтобы на военном заводе это происходило не верится т. к. на таких объектах есть особенные условия и запреты.

Надежда Белугина

"случившееся-де сильно встревожило руководство оборонного предприятия" - не то, что он там работает, а случившееся встревожило. То есть то, что за пределы информация вышла. А если есть в ГД заступники и лоббисты мигрантов и что на самом деле есть силы, которые в таких действиях заинтересованы, во время СВО за анекдоты будем воспринимать? Напрягитесь, случайности не нужны, будьте бдительны. Один подозрительного проверил и схрон нашёл, а другой - рукой махнул, и взрыв прогремел. Война всерьёз, не на компьютере идёт.