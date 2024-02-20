Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранты саботируют оборонные предприятия: таджик, делал шпионские видео на стратегическом объекте - разоблачаем вранье

Мигранты саботируют оборонные предприятия: таджик, делал шпионские видео на стратегическом объекте - разоблачаем вранье

Avia.pro - Новости В центре скандального инцидента оказался таджикский мигрант, работавший токарем на одном из ключевых оборонных предприятий страны - ФКП заводе имени Я.

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Комментарии
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Татьяна Рыбакова
Думаю что это ложь, кто-то разжигает огонь, народ не доволен миграционной политикой, но чтобы на военном заводе  это происходило не верится т. к. на таких объектах есть особенные условия и запреты.
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17 час.
Сергей Евдокимов
Действительно звучит как анекдот , что таджик токарем работает.
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16 час.
Надежда Белугина
&quot;случившееся-де сильно встревожило руководство оборонного предприятия&quot; - не то, что он там работает, а случившееся встревожило. То есть то, что за пределы информация вышла. А если есть в ГД заступники и лоббисты мигрантов и что на самом деле есть силы, которые в таких действиях заинтересованы, во время СВО за анекдоты будем воспринимать? Напрягитесь, случайности не нужны, будьте бдительны. Один подозрительного проверил и схрон нашёл, а другой - рукой махнул, и взрыв прогремел. Война всерьёз, не на компьютере идёт.
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15 час.

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