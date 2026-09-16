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Газета.ру

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Актриса Безрукова призналась, что не ожидала своих слез на шоу "Сокровища императора"

Актриса Безрукова призналась, что не ожидала своих слез на шоу "Сокровища императора"

Актриса Ирина Безрукова призналась в беседе с kp.ru, что не ожидала расплакаться на проекте «Сокровища императора».

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