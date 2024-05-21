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Собянин: Проект «Активный гражданин» помогает делать Москву лучше

Проекту «Активный гражданин» исполнилось 10 лет. За это время к проекту, созданному как площадка для проведения голосований по вопросам развития города среди различных групп москвичей, присоединились почти 7 млн человек.

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