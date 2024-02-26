Трамп: Я покончил с «Северным потоком»

Кандидат в лидеры США, бывший глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что победа Джо Байдена на американских выборах президента предпочтительнее для России.
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