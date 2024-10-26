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FiNE NEWS

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Инспектор ГАИ фотографирует документы водителя на смартфон: вот что нужно сделать

Инспектор ГАИ фотографирует документы водителя на смартфон: вот что нужно сделать

Ситуация, когда сотрудники ДПС при проверке документов делают фотографии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на свои личные телефоны, порождает у водителей определенное беспокойство.

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