Инспектор ГАИ фотографирует документы водителя на смартфон: вот что нужно сделать

Ситуация, когда сотрудники ДПС при проверке документов делают фотографии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на свои личные телефоны, порождает у водителей определенное беспокойство.
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