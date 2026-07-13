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Щитов о Кузнецове без команды: «Сложно сказать, будет ли его отсутствие потерей для КХЛ. Клубы берут Евгения с опаской»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о будущем нападающего Евгения Кузнецова .  – До старта предсезонных лагерей КХЛ остается чуть больше двух недель, при этом Кузнецов пока так и не нашел себе новый клуб.

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