Судьба Хогвартс-Экспресса под вопросом из-за новых требований безопасности

<p>Самый известный магический паровоз, Хогвартс-Экспресс, который привозит будущих волшебников в Школу Чародейства и Волшебства Хогвартс, сталкивается с серьезными трудностями на своем магическом маршруте.
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