Биолог раскрыл последствия массовой гибели пчел в Сибири

Старший научный сотрудник Института биологии и развития Российской академии наук, биолог и пчеловод Дмитрий Богуславский раскрыл последствия массовой гибели пчел в Красноярском крае и Челябинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии