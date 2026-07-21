Политика как он...
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Политика как она есть

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Биолог раскрыл последствия массовой гибели пчел в Сибири

Биолог раскрыл последствия массовой гибели пчел в Сибири

Старший научный сотрудник Института биологии и развития Российской академии наук, биолог и пчеловод Дмитрий Богуславский раскрыл последствия массовой гибели пчел в Красноярском крае и Челябинской области.

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