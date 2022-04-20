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Лейла Денмарк — женщина-врач, жившая в трех столетиях, и спасшая мир от коклюша

Лейла Денмарк — женщина-врач, жившая в трех столетиях, и спасшая мир от коклюша

В истории медицины немало великих женщин, но среди них можно уверенно выделить Лейлу Денмарк. Она спасла человечество от коклюша, а еще прожила 114 лет, застав XIX, XX и XXI век, и заняла почетное место среди врачей с рекордным стажем работы.

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