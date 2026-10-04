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«Что на самом деле происходит с ИИ в США»: Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта (SIF)

4 октября 2026 года президент США Дональд Трамп через свою соцсеть Truth Social объявил о формировании новой правительственной структуры — Сил суперинтеллекта (Super Intelligence Force, SIF).

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