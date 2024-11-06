МО Белоруссии: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Минском и Москвой

ЛК

Любовь Кузьмина

Так это поведение их сущность, это условие их безбедного существования. Президент Путин привел данные в одном интервью:"Во время пандемии короновируса, США провели эмиссию в восемь триллионов долларов, то есть на эти пустые бумажки сметали во всем мире все нужные им ресурсы. А Евросоюз провел эмиссию в три триллиона евро и также скупал все им нужноепо всему миру". Вот вам новая неоколониальная политика Запада. Пустые "фантики" покупают настоящие материальные ресурсы. Пока мир пользуется долларом и евро, все так и будет, а инфляция распределена на весь мир, в том числе и на Россию. Рост цен в России, это и следствие этого процесса, так российский ЦБ входит по Закону в ФРС и МВФ. Полная зависимость от Западных финансовых институтов.