© Mass Communication Specialist 1st Class Cameron C. Edy, U.S. Naval Forces Europe-Africa Public Affairs via AP Это подтверждает расширение военного присутствия альянса у границ Союзного государства и увеличение военных расходов, отметил заместитель начальника Генштаба ВС республики генерал-майор Владимир Куприянюк МИНСК, 5 ноября.
МО Белоруссии: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Минском и Москвой
Комментарии
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лл
лина любимцева
Расстреливать тварей нужно, когда в такое тяжелое и ответственное время, воруют.
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ГДЕЖ МЫ ИХ ВСЕХ ХОРОНИТЬ- ТО БУДЕМ?????
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7 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Так это поведение их сущность, это условие их безбедного существования. Президент Путин привел данные в одном интервью:"Во время пандемии короновируса, США провели эмиссию в восемь триллионов долларов, то есть на эти пустые бумажки сметали во всем мире все нужные им ресурсы. А Евросоюз провел эмиссию в три триллиона евро и также скупал все им нужноепо всему миру". Вот вам новая неоколониальная политика Запада. Пустые "фантики" покупают настоящие материальные ресурсы. Пока мир пользуется долларом и евро, все так и будет, а инфляция распределена на весь мир, в том числе и на Россию. Рост цен в России, это и следствие этого процесса, так российский ЦБ входит по Закону в ФРС и МВФ. Полная зависимость от Западных финансовых институтов.
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7 час.
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