В Снежинске пропали свет, вода и связь

Часть Снежинска осталась без электричества. Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы со светом начались еще вечером в пятницу: около 22 часов горожане начали жаловаться на отсутствие энергоснабжения, у кого-то так же пропали мобильная связь и интернет.
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