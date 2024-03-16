В Снежинске пропали свет, вода и связь

Часть Снежинска осталась без электричества. Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы со светом начались еще вечером в пятницу: около 22 часов горожане начали жаловаться на отсутствие энергоснабжения, у кого-то так же пропали мобильная связь и интернет.