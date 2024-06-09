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Bild: Немецкий политик Петерсен вместе с детьми решила переехать из Германии в РФ

Немецкому политику, члену гамбургской парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольге Петерсен пришлось вместе с детьми покинуть Германию из-за возможного политического преследования и опасений за безопасность детей.

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