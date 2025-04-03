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Свежие комментарии

  • Sergey Dobrogaev
    Не знаю насчёт свеже приготовленной, но вяленая идёт под пивасик отлично!Раскрыто возможно...
  • Искандер
    Похоже, Вовчик, ты своих щук в говне ловишь и котлет из хорошей щуки не пробовал. Извращенец...Раскрыто возможно...
  • Vladimir Lioubimcev
    Извращенцы любят щук и называют ее "царской"..... Щука вонючая... Тьфу!!Раскрыто возможно...

США вводят торговую пошлину против Украины

США вводят торговую пошлину против Украины

Дональд Трамп представил новую таблицу пошлин в отношении ряда стран. США решили установить 10% торговую пошлину на импортируемые товары из Украины, что является минимальной базовой тарифной ставкой для товаров из других стран, согласно информации, размещенной Белым домом.

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