США вводят торговую пошлину против Украины

Дональд Трамп представил новую таблицу пошлин в отношении ряда стран. США решили установить 10% торговую пошлину на импортируемые товары из Украины, что является минимальной базовой тарифной ставкой для товаров из других стран, согласно информации, размещенной Белым домом.
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