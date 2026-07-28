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Смоленск 2.0

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В Госдуме рассказали, какие гаражи попадают под гаражную амнистию

В Госдуме рассказали, какие гаражи попадают под гаражную амнистию

Гаражная амнистия распространяется только на капитальные гаражи и земельные участки под ними. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия").

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