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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сальников о чемпионате Европы: «Все наши пловцы понимают, что надо биться за медали. И туристом в Париж никто не поедет»

Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников поделился ожиданиями от чемпионата Европы в Париже.

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