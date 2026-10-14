"Всё ради шоу и денег". Сестра Оксаны Самойловой обвинила её во лжи о Джигане и тяжёлом детстве

Младшая сестра Оксаны Самойловой Наталья публично обвинила экс-супругу Джигана во лжи. Она выступила в шоу "Пусть говорят" на Первом канале, где рассказала, что не верит словам звёздной родственницы о её тяжёлом детстве и бывшем муже.