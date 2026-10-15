В Москве вводится тестирование на знание правил дорожного движения (ПДД) и стандартов сервиса, которое в обязательном порядке должны будут пройти курьеры, работающие в столице.
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