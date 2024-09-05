Приморье станет первым международным регионом для ТОР

Первую международную территорию опережающего развитию (ТОР) планируется создать в Приморском крае. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ — 2024).
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