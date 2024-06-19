В РФ начнут контролировать отсутствие владения русским языком у мигрантов

Уровень знания русского языка трудовыми мигрантами теперь будет контролировать Рособрнадзор. Сообщается, что в компетенцию ведомства войдет отслеживание фактов отсутствия у приезжих минимального уровня владения русским языком.
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