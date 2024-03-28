Здоровье без языковых барьеров: преимущества русских клиник в Дубае Юлия СавельеваВ последние годы Дубай стал не только мировым туристическим, но и медицинским центром, привлекая людей со всего мира своими высококачественными медицинскими услугами.
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