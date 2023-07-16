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The Athletic: Марез согласовал контракт с «Аль-Ахли»

The Athletic: Марез согласовал контракт с «Аль-Ахли»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может перейти в «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист The Athletic Бен Джейкобс, сделку могут полностью завершить в ближайшие дни, «Манчестер Сити» получит за игрока около €35 млн.

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