The Athletic: Марез согласовал контракт с «Аль-Ахли»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может перейти в «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист The Athletic Бен Джейкобс, сделку могут полностью завершить в ближайшие дни, «Манчестер Сити» получит за игрока около €35 млн.