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Экономист Перепелица указал на возможность развала ЕС из-за отказа Польши перейти на евро

Экономист Перепелица указал на возможность развала ЕС из-за отказа Польши перейти на евро

Эксперт в сфере экономической науки Денис Перепелица выступил с утверждением о том, что претензии польского руководство на применение собственной валюты, которым могут заразиться и прочие государства, способно привести Европейский Союз к краху.

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