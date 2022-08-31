Экономист Перепелица указал на возможность развала ЕС из-за отказа Польши перейти на евро

Эксперт в сфере экономической науки Денис Перепелица выступил с утверждением о том, что претензии польского руководство на применение собственной валюты, которым могут заразиться и прочие государства, способно привести Европейский Союз к краху.
Эксперт в сфере экономической науки Денис Перепелица выступил с утверждением о том, что претензии польского руководство на применение собственной валюты, которым могут заразиться и прочие государства, способно привести Европейский Союз к краху.
Свежие комментарии