Новогоднее гадание на экономической гуще журнала сатанистов Сити The Economist, проигрывающих войну

The Economist: Как разбогатеть в 21 векеГонка за то, чтобы стать следующей экономической сверхдержавой изображение: винсент килбрайд2 января 2024В 2050 ГОДУ появятся новые экономические державы — если все пойдет по плану.
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