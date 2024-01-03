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Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Ты гляди-ка, пидоры и бляди пугают возможностью своего отъезда... Да их, тварей, только на пинках выносить, цепляются...Это не пустые угрозы
  • Silver Kont
    И ещё одно - " попутного ветра в жопу!"....Это не пустые угрозы
  • Галина Чужая
    Не переживём мы этого! Не покидай нас! Кто ж нас радовать то будет разэдакими перфомансами.🤣🤣🤣🤣🤣Это не пустые угрозы

Новогоднее гадание на экономической гуще журнала сатанистов Сити The Economist, проигрывающих войну

Новогоднее гадание на экономической гуще журнала сатанистов Сити The Economist, проигрывающих войну

The Economist: Как разбогатеть в 21 векеГонка за то, чтобы стать следующей экономической сверхдержавой изображение: винсент килбрайд2 января 2024В 2050 ГОДУ появятся новые экономические державы — если все пойдет по плану.

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