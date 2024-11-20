В Новосибирске заведующую судят за отравление детей тухлыми яйцами

Перед судом предстанет жительница Новосибирска, которая занимала должность заведующей детским садом. По версии СКР, женщина допустила использование в приготовлении еды для детей куриных яиц с истекшим сроком годности.
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