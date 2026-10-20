Планирование поездки — это всегда баланс между мечтой и реальностью. Когда листаешь яркие фотографии далёких стран, кажется, что за одну поездку можно успеть буквально всё: искупаться в океане, подняться в горы, погулять по древним улочкам и попробовать кухню сразу нескольких регионов.